HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de ihaleye fesat karıştırma operasyonu şüphelileri serbest kaldı

Kocaeli’de ihaleye fesat karıştırma operasyonu şüphelileri serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası gözaltına alınan ile 34 kişinin tamamı serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi.

Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası gözaltına alınan ile 34 kişinin tamamı serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38’i hakkında gözaltı kararı, 21’inin de ifadelerinin alınmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet götürülen 34 şüpheliden 1 kişi doğrudan serbest bırakılırken, aralarında 13 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği 33 şüphelinin tamamı, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kabaklarına bakmayan 10 kişiyi ölüm listesine almışKabaklarına bakmayan 10 kişiyi ölüm listesine almış
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
En Çok Okunan Haberler
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İstanbul’da 74 yaşındaki 'KOAH hastası torbacı' yakalandı
74 yaşında ve KOAH hastası! Bakın neyden gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.