Kocaeli'de kaçan kurbanlık iki duvar arasına sıkıştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sahibinin bağladığı yerden ipini kopararak kaçmaya çalışırken yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek ev ile istinat duvarı arasında sıkışan dana, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi'nde Şeref Soysal'a ait kurbanlık dana, sahibinin bağladığı yerden ipini kopararak kaçtı. Kaçarken ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen dana, burada sıkıştı.

Danayı düştüğü yerden kendi imkanıyla kurtaramayan Soysal, itfaiyeden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vincinin yetersiz kalması üzerine özel bir firmadan vinç getirildi.

Kurbanlık dana, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Arka bacağında kırık olduğu belirlenen dana, evin bahçesine bağlandı.

Şeref Soysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, duydukları gürültü üzerine evden çıktıklarını söyledi.

Dışarıda hayvanı aradığını ama bulamadığını aktaran Soysal, ''En son aradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkaramadı. Sivil vinç çağırdık, onun yardımıyla çıkarabildik" diye konuştu.

