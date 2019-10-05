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Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde, bazı ağaçlar devrildi, kapalı havuz ile bir iş yerinin çatısı söküldü - Kaymakam Cengiz Karabulut: - "Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Düzağaç Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları yollardan kaldırdı.

Gölcük Belediyesi tarafından yapılan kapalı havuz ve bir iş yerinin çatısı da yerinden söküldü. Belediye ekipleri, havuz çatısının onarımı için çalışma başlattı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, gece şiddetini artıran fırtınanın, ilçede etkili olduğunu belirterek, "Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Bu da bizi sevindirdi. Gölcük Belediyesi ile koordineli çalışmalarımız var. İlçe yetkililerimizden, sürekli bilgi alıyorum. Güvenlik görevlilerimiz sahada, gerekli güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Kocaeli

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