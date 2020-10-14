HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de sahte içki operasyonu

Kocaeli’de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 01:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki yakalandı.Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı.

Kocaeli’de sahte içki operasyonu

Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki yakalandı.
Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan operasyonlarda 177 iş yeri denetlenirken, 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki ele geçirildi. El konulan alkol ve sahte içkiler, Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonlarda ayrıca 2 iş yerine idari işlem uygulanırken, aranması olan 1 kişi de yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildiAğrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sivas'ta gergin gece! Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Sivas'ta gergin gece! Kuzenini rehin aldı eşyaları ateşe verdi
23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısı cinayeti itiraf etti
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Çorum'da facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan vinç evin içine girdi
Faciaya ramak kala! Evin odasına kadar girdi
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Sözcü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye net mesaj! 'Türkiye şantaja boyun eğmez'
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye net mesaj!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.