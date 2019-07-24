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Kocaeli'de takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 00:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir araca çarparak takla attıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Sanlı Kurtoğlu idaresindeki 03 NG 591 plakalı otomobil, eski Askeri Kışla mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce aynı yöne giden Sakin Mücahit Koca'nın kullandığı 34 HD 3322 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak takla attı.

Ters dönen otomobil daha sonra yanmaya başladı. Sürücü Kurtoğlu yaralı olarak alev alan otomobilden kendi imanlarıyla çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sanlı Kurtoğlu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli trafik kazası

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