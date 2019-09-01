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Kocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir taksi şoförünü ellerinde bıçak ve palalarla gasbetmeye çalışan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir taksi şoförünü ellerinde bıçak ve palalarla gasbetmeye çalışan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan taksiciler hem bilgi almak hem de saldırıyı protesto etmek amacıyla karakol önünde toplandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit kent merkezinden Emek Taksi Durağı'ndan aldığı yolcuyu Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'ne götüren henüz ismi öğrenilemeyen 41 T 0276 plakalı taksi sürücüsü yolcuyu indirdiği sırada ellerinde bıçak ve palalar olan 4 kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu ve parayı gasbetmeye çalışan şüpheliler, şoförün karşı koyması sonucu taksinin camlarını palalarla kırdı. Taksicinin gasbedildiğini görenlerin polise durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, takip sonucu bölgeye yakın bir yerde yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na sevk edildi.
Olayın duyulması üzerine çok sayıda taksici hem bilgi almak, hem de saldırıyı protesto etmek üzere Tuğrul Caddesi'ndeki Tütünçiftlik Polis Karakolu'nun önünde toplandı. Saldırıda taksinin camları palalarla kırılırken, kaportada da izler oluştu. Taksi şoförünün de arbede sırasında sıyrıklar aldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılarKocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılarKocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılar

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