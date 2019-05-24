Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde bir dönem faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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