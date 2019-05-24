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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheli sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde bir dönem faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Başiskele DEAŞ Gebze izmit Kocaeli operasyon Terör örgütü

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