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'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?' başlıklı makalenin yazarı kocasını öldürmekten hapse giriyor

15.06.2022 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oregon eyaletinde bir mahkeme, "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?" başlıklı bir makale yazan romans yazarı Nancy Crampton Brophy'yi kocasını öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?' başlıklı makalenin yazarı kocasını öldürmekten hapse giriyor

71 yaşındaki Crampton Brophy geçtiğimiz ay ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Nancy Crampton Brophy'nin 2018 yılında 26 yıllık kocasını 1,5 milyon dolarlık hayat sigortasına el koymak niyetiyle öldürdüğüne hükmetmişti

Daniel Brophy, Oregon Tadım Enstitüsü'nde şeflik ve eğitmenlik yapıyordu. Haziran 2018'de enstitünün mutfağında iki el ateşle vurulmuş olarak bulunmuştu.

Tutkulu aşk ve gerilim romanları yazan ve kitaplarını kendisi basan Nancy Crampton Brophy'nin çalışmaları arasında Yanlış Koca (The Wrong Husband) ve Yanlış Aşık (The Wrong Lover) isimli novellalar da vardı.

'HEPİMİZ CİNAYET İŞLEYEBİLİRİZ'

Crampton Brophy'nin davası, cinayetten yıllar önce "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?" başlıklı bir makale yazmış olduğunun anlaşılması üzerine medyanın ilgisini çekti.

Yazar makalede "Cinayet hakkında bildiğim bir şey varsa o da yeterince köşeye sıkıştırıldığında hepimizin bunu yapabilecek olmasıdır" diyordu.

Bir kişinin kocasını öldürmesinin yolları olarak silahla ya da bıçakla saldırı, zehirleme ya da kiralık katil tutma gibi yöntemleri sıralayan yazar, "Aslında insanları gerçekten öldürmektense ölmelerini dilemek daha kolay" yorumunda bulunuyor ve ekliyordu:

"Cinayet şayet beni özgür kılacaksa, hapiste bir dakika bile geçirmek istemem"

Mahkemenin hâkimi söz konusu makalenin yıllar önce yazıldığını hatırlatmış, dolayısıyla bir kanıt olarak jüriye sunulamayacağına hükmetmişti.

Savcılık makamının ise zaten makalenin metnine çok ihtiyacı kalmamıştı. Savcılık Crampton Brody'nin kocasını öldürmek için gerekli motivasyona ve araçlara sahip olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca kocasının öldürüldüğü sıralarda, cinayetin gerçekleştiği enstitü binasına giriş ve çıkışını gösteren sokak kamerası kayıtları da mahkemeye sunuldu.

Polis her ne kadar cinayet silahını bulamamış olsa da Nancy Crampton Brophy'nin aynı tip bir silahı satın almış olduğu da kanıtlandı.

Mahkemede kendini savunan Crampton Brophy, kocasının öldürüldüğü güne dair hafıza kaybı yaşadığını ileri sürdü. Ancak enstitü yakınlarında dolaşan şüpheli kişinin kendisi olduğunu inkâr etmedi.

12 kişilik jüri heyeti, Crampton Brophy'yi ikinci derece cinayetten suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yazarın avukatları mahkeme kararını temyize götüreceklerini açıkladılar.

Nancy Crampton Brophy'nin 25 yıl hapis yattıktan sonra aftan yararlanması söz konusu olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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