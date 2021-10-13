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  4. Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti

Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti

13.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan bir eve baskın düzenlendi. Üç kişinin gözaltına alındığı baskında, uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların bir miktarı gözaltına alınan kadının iç çamaşırından çıktı. Kadının, kocasını kurtarmak için bu yola başvurduğu öğrenildi.

Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam Mahallesi'nde dini nikahlı evli olan Nurullah A. (20) ile C.H.’nin (19) evde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Polis evde hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Polis köpeği evde bazı noktalara ve C.H.’ye tepki verdi. Bunun üzerine kadın polis, C.H.’nin üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırına gizlenmiş halde uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis karı kocayı ve evde bulunan Caner Z.’yi (24) gözaltına aldı.

KOCASINI KURTARMAK İÇİ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ

Evde yapılan aramada polis tek pakette 40,31 gram bonzai, 55 sentetik ecza hap, 29 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı koca ifadesinde karısının kendisini kurtarmak için hapları iç çamaşırına sakladığını, onun uyuşturucu satmadığını öne sürdü.

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SUSMA HAKKINI KULLANDI

Kadın ise emniyette susma hakkını kullanıp kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uyuşturucu satmadığını söyledi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah A. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İHA

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Adana
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