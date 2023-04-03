KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Kocasına tıpkı kendine benzeyen bir kız arkadaş buldu! "Bu başarısız evliliğimizi kurtardı"

Kocasına tıpkı kendine benzeyen bir kız arkadaş buldu! "Bu başarısız evliliğimizi kurtardı"

03.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilikte yaşanan problemlerin çözülmemesi boşanma ile sonuçlanabiliyor. Birçok çift evliliğini kurtarmak için çeşitli çözüm önerileri arıyor. Başarısız giden ilişkisini kurtarmak isteyen bir kadının bulduğu yöntem sosyal medyada büyük etki yarattı. Kadın kocasına bulduğu kız arkadaşı ile olan yaşamını paylaştı.

Kocasına tıpkı kendine benzeyen bir kız arkadaş buldu! "Bu başarısız evliliğimizi kurtardı"

New York'da yaşayan Tehmeena Quintana, kocası Bryant Quintana'nın onu mutlu evliliklerinde 3 yıldan daha az bir süre içinde aldattığı ve açık bir evliliğin çözüm olabileceğini düşündüğü için kalbi kırılmıştı. Tehmeena, "Bryant, geçmişte sadık değildi. Eğer bir erkekle birlikteysen, bunun işe yaraması için ne gerekiyorsa yapmalısın. Onu hayatımın geri kalanında istiyorum. Ne istiyorsa, onu ne mutlu ediyorsa onu vereceğim. ” dedi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ ARARKEN KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETTİ

Ekran görüntüsü 2023-04-03 112621

Çözüm, çok eşli bir ilişkide ona ve Bryant'a katılacak kendi benzerini bulmak için sosyal medyaya dönmekti. Sevgi dolu eş, " Üçüncü birini ararken kendimi güvensiz hissettim " diyor. "Ama bunun Bryant'ın dikkatini buraya çekeceğini biliyordum. Bryant'ın hoşuna gittiği için bana benzeyen bir kız aradığımı söylemek doğru olur."

Ekran görüntüsü 2023-04-03 112557

Tehmeena sonunda tıpatıp aynısı gibi görünen Avustralyalı model Kyrah Johnson'ı buldu. Kyrah, çifte katılma fikri konusunda hevesliydi ve kısa süre sonra Tehmeena ve Bryant ile tanışmak için New York'a uçtu.

AİLENİN TÜM ÜYELERİ HER ŞEYİ PAYLAŞIYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-03 112548

Kyrah, ilişkilerinin güçlü bir dostluktan inşa edildiğini ortaya koyuyor. Evliliğe gayri resmi olarak katıldı ve şimdi ailenin 3 üyesi kelimenin tam anlamıyla her şeyi paylaşıyor. Kyrah, Tehmeena'ya ne kadar benzediğini de sevdiğini itiraf ediyor. "Toplum içine çıktığımızda, bize her zaman kız kardeş mi yoksa ikiz mi olduğumuz sorulur!" diyor kadın.

Hatta her iki kadın da çarpıcı benzerliklerini vurgulamak için uyumlu giysiler giymeye başladılar.

Ekran görüntüsü 2023-04-03 112629

Kocası Bryanta'a gelince artık birlikteliklerinden tamamen memnun olduğunu ve daha fazla evlilik dışı ilişki aramayacağını söylüyor .

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanmaların en büyük sebebi! Bu hastalığa dikkatBoşanmaların en büyük sebebi! Bu hastalığa dikkat
Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm
Sütyen takmaktan nefret ettiğini söyledi! Göğüslerine teklif yağdıSütyen takmaktan nefret ettiğini söyledi! Göğüslerine teklif yağdı
Anahtar Kelimeler:
boşanma Aldatma evlilik kız arkadaş koca sevgili ilik sevgi

En Çok Okunan Haberler

Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenlerin ağızları açık kaldı

Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenlerin ağızları açık kaldı

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı eski karısı hakkında konuştu! "Ayrılırken..."

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı eski karısı hakkında konuştu! "Ayrılırken..."

Derz arası kirlerini söküp atıyor! Bembeyaz yapacak karışım

Derz arası kirlerini söküp atıyor! Bembeyaz yapacak karışım

Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm

Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm

Yaşlılık izlerini anında yok ediyor! 20 yaş gençleştiriyor

Yaşlılık izlerini anında yok ediyor! 20 yaş gençleştiriyor

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.