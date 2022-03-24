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Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler! Rus askerlerin yaptıkları dehşete düşürdü

24.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse bir aydır devam ederken, bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'dan şoke eden bir iddia geldi. Rus askerlerinin, yeni bir savaş silahı olarak tecavüze yöneldiği bildirildi. Konuya ilişin ilk resmi soruşturma açıldı.

Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler! Rus askerlerin yaptıkları dehşete düşürdü

Ukrayna’da savaş ve yoğun etkileri sürerken, çatışmalar ve saldırılar da hala devam ediyor. Bölgeden gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. Rus işgalci birliklerinin Ukrayna halkına karşı yeni bir silah olarak tecavüzü kullandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova’nın ihbar etmesiyle, ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açıldı.

Daily Mail İngiltere’ye göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin bir kadına saldırdığını açıkladı.

ÇOCUKLARINI DA TEHDİT ETTİLER

Iryna-Venediktova

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kadının kocasını öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı. Askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, cinsel saldırının ardından askerlerin, çiftin çocuklarını da silahlarla tehdit ettiğini ifadelerine ekledi.

'TARİH TEKERRÜR EDİYOR'

Milletvekili Lesia Vasylenko ise "İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor." dedi ve 1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından gerçekleştirilen işgali hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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