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Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te fabrika işçisi Adem D. (25), evde tartıştığı iddia edilen kendisiyle aynı yaştaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

Olay, geçen Salı akşamı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze ve Adem D. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti. Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne yapsın hanım gelinimiz etrafındakileri görünce örnek almıştır.. cesaretlendi birden..
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