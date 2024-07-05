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    4. Kocasının hesap makinesi uygulamasını karıştıran kadın 7 aydır aldatıldığını öğrendi! Hayatının şokunu yaşadı

    Kocasının hesap makinesi uygulamasını karıştıran kadın 7 aydır aldatıldığını öğrendi! Hayatının şokunu yaşadı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.07.2024 10:48
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    Bir kadın, kocasının yedi aydır başka bir ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle sarsıldı. Kadın daha sonra boşanma evraklarını tebliğ etti. Kadının aldatıldığını öğrenme hikayesi ise oldukça beklenmedik bir telefon uygulaması aracılığıyla gerçekleşti.

    Kocasının hesap makinesi uygulamasını karıştıran kadın 7 aydır aldatıldığını öğrendi! Hayatının şokunu yaşadı

    Kocasının kendisini aldattığını ortaya çıkaran bir kadın, boşanma evraklarıyla onu hazırlıksız yakaladığı için övgü aldı.

    Eşinin telefonuna bir hesap makinesi uygulaması indirdiğini gördüğünde ilk olarak nasıl şüphelendiğini paylaştı. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissederek uygulamanın simgesini ezberledi ve biraz dedektiflik yaptı. Daha sonra uygulamanın aslında hesap makinesi değil gizli bir fotoğraf ve video depolama uygulaması olduğunu keşfetti.

    Uygulamayı açtığında aldatıldığını öğrenen kadın, eşinin aldattığı kişi ile mesaj görüntülerini, birlikte fotoğrafları ve hatta birlikte oldukları cinsel videoları da görünce neye uğradığını şaşırdı.

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    Reddit'te paylaşım yapan kadın, "Midemin bulandığını hissettim ve bununla gurur duymasam da, %100 uyuduğundan emin olduğumda telefonunu tuvalete götürdüm ve karıştırdım. Hemen adamın şifresi olan oğullarının doğum yılı ile şifreyi çözdüm ve onunla bir meslektaşı gibi görünen biri arasındaki flörtöz sohbetlerin ekran görüntülerini buldum.

    Kusmak istedim ama kendimi zorlayarak onlara baktım. Hemen kendime bir çıkış yolu bulmam gerektiğini ve alabileceğim tüm bilgileri almak istediğimi anladım. Özellikle bir videolarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu.

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    İşinde gece vardiyasında çalışıyor ve yaşadığımız yerde özellikle geceleri hava soğumaya başlıyor. Bu özel videoda, paylaştığımız arabada onunla birlikte olduğu sümüklü, pis bir kızdı. Kısa tutmak gerekirse, yolcu koltuğundaydılar ve kadın onun üstündeydi. Videoda, kadın üşüdüğünden bahsetti. Eşim arka koltuğa uzandı ve yürümeye başlayan oğlumuzun battaniyesini aldı ve onu onun etrafına sardı.

    Bu noktada titriyordum ve daha fazla izleyemedim çünkü bu beynimde beni neredeyse çıldırtan bir çizgiyi aştı. Ama bir şekilde sakin kaldım, telefonunu geri koydum ve gecenin geri kalanında oğlumuzun odasında uyumaya gittim." dedi.

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    Kadın ertesi sabah, sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı, gününe normal bir şekilde devam etti ama gizlice tavsiye almak için bir boşanma avukatıyla iletişime geçti.

    Yaşadığı olumsuz deneyimi paylaşan kadın, "Bir dahaki fırsatta bunun kanıtını elde etmeyi planlıyorum (umarım bu gece - o işten izinli) ve işten çıkınca hepsini + boşanma evraklarını ona bırakacağım... bu arada ben ve oğlumun eşyaları toplanıp annemin evine gideceğiz (bunu anlattığım tek kişi o)". ifadelerine ye verdi.

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    Yorumların çoğu, sadakatsiz eşini terk ettiği için onu överken, bazıları onsuz çok daha mutlu olacağına dair güvence verdi. Bir kullanıcı, "Aman Tanrım, bu benim de tüylerimi diken diken etti! Bunda çok iğrenç hissettiren bir şey var. Bunu yaşamak zorunda kalmana çok üzüldüm. Korkunç. İşlerini yoluna koyup oradan çıkmana sevindim, sana ihanet eden birinden daha iyisini hak ediyorsun." şeklinde yorum yaptı.

    Express


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