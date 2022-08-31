HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kod adı: LsPyV KY187! Covid’in çıkış noktasında yeni kriz

Kod adı: LsPyV KY187! Covid’in çıkış noktasında yeni kriz

31.08.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wuhan'da koronavirüsü yaydığı iddia edilen laboratuvarda yeni bir virüs tespit edildiği iddia ediliyor. ABD’nin Covid’i yaymakla suçladığı ve gündemden düşmeyen Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar farelerde 'daha fazla değerlendirilmesi' gereken yepyeni bir virüs tespit etti. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, bu virüsün kod adı LsPyV KY187 ve insanlar üzerindeki etkisinin 'belirsiz olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini' söylüyor.

Kod adı: LsPyV KY187! Covid’in çıkış noktasında yeni kriz

Koronavirüs’ün çıkış noktası olarak gösterilen Çin’deki laboratuvarda yeni bir virüs tespit edildiği öne sürüldü. İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre; Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bir farede kod adı LsPyV KY187 olan patojeni keşfettiler. Her yıl milyonlarca çocuğu enfekte eden ancak son derece hafif olan bir polyomavirüs ailesine ait olan patojenle ilgili akıllarda ciddi soru işaretleri var.

iStock-1333202091

KENYA’DAN ÇİN’E GÖNDERDİLER

Tartışmalı laboratuvardaki bilim adamları, 2016 ve 2019'da Kenya'da yüzlerce kemirgeni test etti.

iStock-487677302

Orada tespit ettikleri şüpheli kemirgenler Wuhan'daki biyokimyasal araştırma tesisine analiz için gönderildi. Yeni polyomavirüs, bazen zebra faresi olarak da bilinen çizgili bir çimen faresinde tespit edildi.

Lemniscomys_barbarus01

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BELİRSİZ

Bu ay Çin dergisi Virologica Sinica'da yayınlanan bir çalışmada ortaya çıktı. Araştırmacılar, yeni virüsün bilinen herhangi bir patojenle yakından ilişkili olmadığı için insanlar üzerindeki etkisinin 'belirsiz olduğunu ve daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler küçük dilini yuttu: Bacak yerine boynuz! Görenler küçük dilini yuttu: Bacak yerine boynuz!
85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...
Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...
Anahtar Kelimeler:
Vuhan covid korona koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.