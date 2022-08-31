Kod adı: LsPyV KY187! Covid’in çıkış noktasında yeni kriz

Koronavirüs’ün çıkış noktası olarak gösterilen Çin’deki laboratuvarda yeni bir virüs tespit edildiği öne sürüldü. İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre; Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bir farede kod adı LsPyV KY187 olan patojeni keşfettiler. Her yıl milyonlarca çocuğu enfekte eden ancak son derece hafif olan bir polyomavirüs ailesine ait olan patojenle ilgili akıllarda ciddi soru işaretleri var.

KENYA’DAN ÇİN’E GÖNDERDİLER

Tartışmalı laboratuvardaki bilim adamları, 2016 ve 2019'da Kenya'da yüzlerce kemirgeni test etti.

Orada tespit ettikleri şüpheli kemirgenler Wuhan'daki biyokimyasal araştırma tesisine analiz için gönderildi. Yeni polyomavirüs, bazen zebra faresi olarak da bilinen çizgili bir çimen faresinde tespit edildi.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BELİRSİZ

Bu ay Çin dergisi Virologica Sinica'da yayınlanan bir çalışmada ortaya çıktı. Araştırmacılar, yeni virüsün bilinen herhangi bir patojenle yakından ilişkili olmadığı için insanlar üzerindeki etkisinin 'belirsiz olduğunu ve daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini' söyledi.



