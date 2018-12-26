Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün

DİZ AĞRILARINDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ Hücreler, dokular ve organlar bazen hastalık, yaralanma ve genetik koşullar nedeniyle kalıcı olarak hasar görebilir veya kaybedilebilir. Kök hücreler, daha sonra hasar gören veya kaybolanların yerine geçmek üzere vücuda nakledilebilen yeni hücreler üretmenin bir yolu olabilir. Omuz ve diz ağrılarında da kök hücre tedavisi kullanılır. Kök hücre terapisi, uzun süreli semptom rahatlaması ile etkili bir diz ağrısı tedavisi seçeneği olma potansiyeline sahiptir. Erişkin kök hücrelerinin birincil rolü, sağlıklı dokuyu korumak, ölmekte olan veya hasar gören hücreleri yenileyerek hasarlı dokunun iyileşmesini başlatmaktır. Dizinize enjekte edildiğinde, kök hücreler hasarlı kıkırdağı bulma ve onarımı başlatma potansiyeline sahiptir. Büyük hacimli kök hücrelerin enjeksiyon yoluyla verilmesi, iyileşme yanıtını başlatmaya yardımcı olabilir. Kök hücre tedavisi, dejeneratif diz kıkırdağı, kısmen yırtılmış tendonları tamir edebilir ve ağrıyı dindirebilir. PRP İLE YAĞDAN ALINAN KÖK HÜCRENİN FARKI NEDİR?

Kök hücre tedavisiyle hem bozulan yapılar yenilenir hem de ağrı zaman içerisinde geçer. Diz ve omuz ağrılarının tedavisinde PRP ya da kök hücre tedavisi kullanılır.

PRP, “Platelet Rich Plasma-Platelet (trombosit, pıhtı hücresi) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. PRP yönteminde hastadan 8-20 cc kan alınarak santrifüj edilir. PRP tedavisinde elde edilen serum, hasarlı bölge içine enjekte edilir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız pıhtı hücrelerini buraya enjekte ederek onarım süreci başlatır, PRP uygulamasının amacı hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda pıhtı hücresi verebilmektir. Böylece hedef dokunun onarımı hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır. PRP yöntemi ile elde edilen serumdaki plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır. PRP’de kandaki pıhtı hücrelerini alarak verilir. Ancak kandaki pıhtı hücrelerinden zenginleştirilmiş filtratı kök hücrede ise daha kana karışmadan olan, daha saf kök hücreler kullanılmaktadır.