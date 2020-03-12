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Koku alamama nedenleri arasında beyin hastalıkları da var!

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Koku alma problemi pek çok insanda görünen ve önemsiz bir durum gibi görülebilir. Ancak koku alamama nedenleri altında pek çok beyin hastalığı yatıyor olabilir. Koku alma problemi yaşayanların bu sorunu ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen özellikle 60 yaş üzerindeki kişileri uyardı. Göçmen, azalan koku hissinin, kafa travması ve tümör gibi bazı beyin hastalıklarının belirtisi olabileceğini söyledi.

Koku alamama nedenleri arasında beyin hastalıkları da var!

Koku alma duyusu ve tat alma hücrelerinin belli bir yaş üzerinde azalmaya başladığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Günümüzde 60 yaş üzerinde iki kişiden biri koku almada problem yaşıyor ve bu durum beyin hastalıkları ile birlikte görülebiliyor. Koku alamamak, özellikle kafa travması ve tümör başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı, Multipl skleroz (MS) gibi hastalıkların belirtisi olabilir” dedi.

KOKU ALAMAMA, KAFA TRAVMASI VE TÜMÖRÜN HABERCİSİ OLABİLİR

Koku alma probleminin altında beyin hastalıklarının olabildiğini ve ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Koku alma problemi kafa travması ve tümör oluşumunun habercisi olabilir. Kafa travması, koku alma sinirinin gerilmesi veya kopması olarak karşımıza çıkabiliyor. Travma geçiren hastaların yüzde 5-10’unda koku duyu kaybı görülebiliyor. Bu durumda travma etkisinin azalması için koku alma sinirlerimizin kendi kendine iyileşmesini beklemek en doğrusu. Diğer taraftan beyin tümörleri koku kaybına yol açabiliyor. Burun tıkanması şeklinde karşımıza çıkan bu durumun ise mutlaka kulak, burun, boğaz doktorları tarafından değerlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

KOKU ALMA PROBLEMİ YAŞAYANLARIN TEŞHİSİ ÖNEMLİ

Koku alma problemi yaşayan kişilerin hikayelerinin çok önemli olduğunu ve kişinin teşhisine göre tedavi edilmesi gerektiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Kişinin şikayetine göre özel koku testleri ve tomografi ile MR görüntüleme yapılabilir. İlgili bölümce değerlendirme yapılıp tedavi sonrası takip ve koku alma egzersizleri önerilebilir” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
beyin hastalıkları belirtisi koku alamama

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