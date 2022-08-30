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  4. Kokuya dayanamadılar! 5 gün önce hayatını kaybeden 300 kiloluk adam özel tabutla çıkarıldı

Kokuya dayanamadılar! 5 gün önce hayatını kaybeden 300 kiloluk adam özel tabutla çıkarıldı

30.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ergül'ün ölümü, dairesinden gelen yoğun koku sonucuyla ortaya çıktı. Komşularının polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler sağlık personeliyle eve girerek Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. 300 kilo olduğu belirtilen 69 yaşındaki adamın cesedi özel tabuta konulurken cenazesi pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

Kokuya dayanamadılar! 5 gün önce hayatını kaybeden 300 kiloluk adam özel tabutla çıkarıldı

Olay, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül’ün (69) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Eve girin ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

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5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı. Otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

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(İHA)


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