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  4. Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu

Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi'de polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68) cesedini buldu.

Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu

Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayanlar, bir evden gelen kötü koku nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan izin alarak, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Orhan Ataş'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş’ın cesedi yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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