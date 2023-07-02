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Kola, yoğurt, hatta ketçapta bile kullanılıyor! Bu ürünleri tüketenler dikkat, meğer kansere sebep oluyormuş!

02.07.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı sandığımız bazı ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Daha çok kola ve meyveli yoğurtta kullanılan aspartamın kanser yapıcı etkisi olabileceği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yapay tatlandırıcıyı kanserojen madde ilan etmeye hazırlanıyor.

Kola, yoğurt, hatta ketçapta bile kullanılıyor! Bu ürünleri tüketenler dikkat, meğer kansere sebep oluyormuş!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanserle mücadele birimi harekete geçti. İlaçlarda, marketlerde satılan hazır gıdalarda ve birçok diyet ürününde tat vermek için kullanılan aspartam insanlara kanser yapma ihtimali olan" maddeler arasına alınacak.

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DSÖ'DEN 'KANSOREJEN TATLANDIRICI' HAMLESİ

Aspartam Dünya Sağlık Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi tarafından da inceleniyor.

Komite, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın aspartam hakkındaki kararını açıklayacağı gün olan 14 Temmuz'da sonuçları yayımlayacak.

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ASPARTAM KANSER YAPICI MADDE İLAN EDİLECEK

Aspartamın kanser yapıcı olarak ilan edilmesi gıda sektöründe sorunlara yol açabilir. 1981'de Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüketimi onaylanan ve 5 güvenlik testini de geçen aspartam 90'nın üzerinde ülkede kullanılıyor.

DSÖ, son zamanlarda aspartamı yeniden gözden geçirmek için 2 toplantı gerçekleştirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada yapay tatlandırıcı aspartam ile ilgili yeni uyarılarda bulunabileceği ifade edildi.

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Gözler, en çok kola ve yoğurtta kullanılan aspartama dair yapılacak açıklama için 14 Temmuz Cuma gününe çevrildi.

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BİRÇOK ÜRÜNDE KULLANILIYOR!

Şeker yerine kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin çoğunda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerde, hazır tatlılarda, diyabet hastalarının tükettiği birçok gıdada ve ketçap gibi soslarda kullanılıyor.

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yoğurt kanser dsö kola

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