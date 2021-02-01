Haberler HABER Sağlık Kolesterol neden yükselir? Kolesterol diyeti için neler yenir? Kolesterol neden yükselir? Kolesterol diyeti için neler yenir? Kolesterol esasında hücre yapımında kullanılan, hormon ve enerji üreten bir maddedir. Vücut, ihtiyacı olduğu kadarını karaciğerde üretir. Geri kalanı dışarıdan gıdalar ile alınır. Pratikte en çok kullanılan kolesterol türleri, iyi ve kötü kolesterol olarak adlandırılan HDL ve LDL'dir. Bunların tipine göre tedaviye karar verilmektedir. HDL kolesterolün (iyi kolesterol) görevi, kötü olan kolesterolün zararlarından vücudu korumaktır. LDL kolesterol (kötü kolesterol), bir proteine bağlanıp damar uçlarına giderek, damarlarda daralma ve tıkanıklıklara yol açar. HDL kolesterol ise bunu toplayıp safra yoluyla vücut dışına atmaya çalışır. Yüksek kolesterol kesinlikle bir belirti vermez. Uzun süre boyunca herhangi bir kan tetkiki yaptırılmadığı takdirde, kolesterolün yüksek olup olmadığı anlaşılamaz. Ancak bazı durumlarda kişilerde uyuklama hali görülebilir. Bunun dışında göz kapağı çevresinde, ellerde ve ayaklarda küçük beyaz yumrucuklar görülebilir. Ancak baş ağrısı, baş dönmesi, ağrı gibi herhangi bir belirti vermez. KOLESTEROL YÜKSELMESİNE SEBEP OLAN HASTALIKLAR NELERDİR? Kolesterol, vücutta karaciğer tarafından üretilen bir yağdır. Fazla kilolu olanlarda kolesterol yükselmesi beklenir. Bunun dışında spordan uzak kalanlarda kolesterol yükselmesi görülmektedir. Kişi kilolu olmadığı veya spor yaptığı halde, kolesterol yüksekliği görülmektedir. Bu da genetik bir miras sonucundadır. Bazı hastalıklar da kolesterol yükselmesine sebep olur. Bunlar hiptiroidi, şeker hastalığı, karaciğer ve böbrek hastalıklarıdır.

Vücutta karaciğer tarafından kolesterol üretilir. Ancak dışarıdan gıdalar ile de kolesterol alınmaktadır. Diyette doymuş yağ oranı yüksek gıdalar (margarin, tereyağı, donmuş yağ, yağlı hayvansal etler, trans yağ içeren kızarmış patates, kızartma yemekler) tüketilirse, bu kişilerde kolesterol oranı tabi olarak yüksek olacaktır.

KOLESTEROL HANGİ SEVİYEDE YÜKSEK KABUL EDİLİR?

Kolesterolün hangi seviyede yüksek olduğunu kişinin cinsiyet, yaş, damar hastalığı risk faktörlere göre belirlemekteyiz. Diyabet, hipertansiyon, sigara tüketimi, aile öyküsü dikkate alınarak hangi seviyede yüksek olduğu kişiye göre değişmektedir. Ancak genel kurallar çerçevesinde bakılacak olursa HDL'nin kadınlarda 50'in altında, erkeklerde 40'ın altında olması bir risktir.

60'ın üstündeyse tamamen koruyucu bir faktördür. Trigliserid değerinin 150 ve altında olması beklenir. Üzerinde olduğu durumlarda yükseklik olduğundan bahsedilir. Total kolesterolün 200 ve altında olması beklenen değerdir. 240 ve üzerindeyse yüksek olarak değerlendirilir.