Kolesterol nedir? Kolesterol tedavisi nasıl olur? Kolesterol nasıl düşürülür?

Ocak ayıyla birlikte soğukların etkisini en yoğun şekilde hissettirdiği döneme girdik. Bu dönemde vücudun karbonhidrat ihtiyacında önemli bir artış yaşanıyor. Gelişigüzel tüketilen yüksek kalorili gıdalar da kanda yağlanmaya sebep olabiliyor. Bu nedenle kış aylarında kolesterol rahatsızlığı olan kişilerin daha dikkatli beslenmeleri gerekiyor. Central Hospital’dan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, kış aylarında artış gösteren kolesterol hakkında uyarılarda bulundu.

KIŞ AYLARINDA YAĞLI VE KARBONHİDRATLI GIDALARDAN KAÇININ



Yaz aylarının yoğun sıcaklarında iştah kaybı yaşanırken, genellikle hafif yiyecekler tercih edilir. Kış aylarında bu durum tam tersi yönde değişirken, kişiler de daha kalorili özellik taşıyan karbonhidratlı besinlerin tüketimine ağırlık gösterir. Bu durum da kanda bulunan yağlanmanın artışına sebep olabilir. Peki, kolesterolün yükselmesine sebep olan faktörler nelerdir?

KOLESTEROLÜN EKSİKLİĞİ DE FAZLASI DA ZARAR



Kolesterol, vücudun tüm hücrelerinde yer alan bir kan yağıdır. Hayati fonksiyonları yerine getirmekle görevli olan bu yağın eksikliği çocuklarda gelişim bozukluğuna yol açabildiği gibi artışı da kalp ve beyin damarlarının tahribatına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için kolesterol seviyesinin uygun sınırda tutulması gerekir.