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Kolombiya Bağımsızlık Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kolombiya Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Kolombiya Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kolombiya'nın Ankara'ya yeni atanan fakat henüz güven mektubunu sunmayan Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Türkiye'nin eski Bogota Büyükelçisi Engin Yürür ve ProColombia Ticaret Ofisi Direktörü Marcela Monroy'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kolombiya Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin mesajının paylaşılmasıyla devam etti.

Duque mesajında, ulusal günde katılımcılara en içten saygılarını iletmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesini temsil eden diplomatların çok çalışarak Kolombiya'nın ismini gururla taşıdıklarını ifade etti.

İlerleyen dönemlerde de hiç durmaksızın çalışacaklarını söyleyen Duque, Kolombiya'yı en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Program kapsamında konuşma yapan ProColombia Ticaret Ofisi Direktörü Marcela Monroy, Türkiye ve Kolombiya arasında 60 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilere değinerek, iki ülkenin sağlam dostluğunun gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Monroy, Kolombiya'nın kuruluşundan bu yana "sağlam ve demokratik kurumların ülkesi" olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferasına göre, Kolombiya'nın Latin Amerika bölgesinde en çok yabancı yatırım çeken 3'üncü ülke olduğunu kaydetti.

Galatasaray'ın ve Kolombiya milli takımının eski kalecilerinden Faryd Mondragon'un önemli bir gelişme dolayısıyla programa katılamadığına değinen Monroy, sadece Kolombiya'da değil, Türkiye'de de futbol camiasında önemli yeri olan ve Turco lakabını kazanmış Mondragon'un yakın gelecekte Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Etkinlik kapsamında, Kolombiyalı sanatçı Yoiner Perdomo ve ekibi, Kolombiya ezgilerini seslendirdi.

Resepsiyon, Kolombiya'ya ait lezzetlerin ikramının ardından sona erdi.

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