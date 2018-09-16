Kolombiya ordusundan operasyon: FARC muhaliflerinin lideri ağır yaralı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhaliflerine düzenlenen operasyonda örgüt lideri ağır yaralı olarak kurtulurken bir asker öldü.

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyi ile Ekvador'un kuzeyinde varlık gösteren ve bir süre önce 2'si gazeteci 3 Ekvadorluyu kaçırdıktan sonra infaz eden silahlı gruba yönelik operasyonları, özellikle Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco kenti kırsalında devam ediyor.

Son düzenlenen operasyonda bir asker hayatını kaybederken FARC muhaliflerinin bölgedeki lideri "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala ağır yaralı olarak kurtuldu.

Quindio yönetim bölgesindeki bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde yer alan Guacho’nun keskin nişancılar tarafından vurulduğunu ve bölgedeki operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Duque ayrıca, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun telefonla arayarak Kolombiya'yı operasyondan dolayı tebrik ettiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki bütün hastanelerin ve eczanelerin izlendiğini söyleyen Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero ise Guacho'nun buradan kurtulmasının çok zor olduğunu belirtti.