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Kolombiya ve Venezuela liderleri 2019 yılından bu yana ilk kez bir araya gelecek

01.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun yarın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşeceğini açıkladı.

İki ülkenin liderleri, 2019 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından ilk kez bir araya gelecek.

Kolombiya ve Venezuela liderleri, 2019 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından ilk kez bir araya gelecek. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun yarın Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile öğle yemeğinde bir araya geleceği aktarıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, sınırların yeniden açılması ve Venezuela’nın Amerikalılar Arası İnsan Hakları sistemine tekrar dahil edilmesi konularının ele alınacağı bildirildi.

Petro’nun görüşmede bölge ekonomisini canlandırma, Latin Amerika bloğunun çıkarları ve Amazon’un korunmasını gündeme getirmeyi amaçladığı belirtilirken, buluşmanın 6-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP27) öncesi Devlet Başkanı Petro’nun ön görüşme programının bir parçası olduğu bildirildi.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019 yılında Kolombiya hükümetinin Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımasının ardından bozulmuştu. Kolombiya’da 7 Ağustos 2022’de iktidara gelen solcu Gustavo Petro, ülkesinin Venezuela’ya karşı tutumunu değiştirmiş, iki ülke arasındaki sınırın ve büyükelçiliklerin yeniden açılmasını sağlamıştı.

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