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Kolombiya'da izini kaybettiren eski FARC yöneticileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:03 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Ivan Duque, JEP duruşmalarına gelmeyen ve nerede olduğu bilinmeyen eski FARC yöneticisi El Paisa için normal yasal sürecin işletileceğini açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, uzun süredir haber alınamayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yöneticisi Hernan Dario Velasquez için kanunun gereğinin yapılacağını söyledi.

Başkent Bogota'daki bir fuarın açılışını yapan Duque, uzun süredir ortalarda görünmeyen ve kamuoyunda "El Paisa" ismiyle bilinen Velasquez'in Özel Barış Yargısı (JEP) karşısındaki durumuna ilişkin konuştu.

JEP duruşmalarına katılmak için verilen ek süresi iki gün önce dolan fakat halen nerede olduğu bilinmeyen El Paisa'nın "Kolombiyalılarla dalga geçtiğini" söyleyen Duque, "Şayet suç faaliyetlerinde ise onu bekleyen şey kanunun bütün ağırlığıdır. Durum çok açık. Barış sürecinin dışında olanlar, suç işlemeye geri dönenler için kanunlar neyi emrediyorsa o uygulanacak." dedi.

Kolombiya'da JEP'in, "adam kaçırma" suçlamasından işlem yapacağı 31 eski FARC yöneticisi için tanıdığı süre çarşamba günü sona ermişti.

- FARC'ın başmüzakerecisi Marquez de halen kayıp

FARC'ın, El Paisa gibi ortalardan kaybolan diğer yöneticisi ve en önemli isimlerinden Ivan Marquez ise avukatı aracılığı ile JEP'e istenilen belgeleri son gün göndermişti.

Örgütün, barış sürecinde başmüzakereciliğini yapan ve anlaşma gereği Kolombiya Kongresinde koltuk verilen Marquez, Kongreye girmeyi kabul etmemiş ve daha sonra ortadan kaybolmuştu.

Marquez ve "El Paisa" Velasquez bu ay başlarında Kolombiya Senatosundaki Barış Komisyonuna mektup yazarak "barış anlaşmasını düştüğü uçurumdan çıkarmak istediklerini" belirtmişti.

FARC'ın bu önemli iki ismi mektupta ayrıca, militanların topluma ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakılmasının hata olduğunu ifade etmişti.

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