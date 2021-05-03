HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kolombiya'da vergi reformu kitlesel protestolar sonucu geri çekildi

Kolombiya'da vergi reformu kitlesel protestolar sonucu geri çekildi

03.05.2021 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ülke genelinde dört gün süren protestoların ardından tartışmalı vergi reformu yasasını geri çektiğini açıkladı. Televizyonlardan halka seslenen Duque hükümetin yeni bir vergi reformu için diğer partilerle görüşüp mutabakat arayacağını söyledi.

Kolombiya'da vergi reformu kitlesel protestolar sonucu geri çekildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ülke genelinde dört gün süren protestoların ardından tartışmalı vergi reformu yasasını geri çektiğini açıkladı.

Televizyonlardan halka seslenen Duque hükümetin yeni bir vergi reformu için diğer partilerle görüşüp mutabakat arayacağını söyledi.

Bu açıklamaya kadar Duque, pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle bir vergi reformunun kaçınılmaz olduğunu savunuyordu.

Yasaya karşı çıkan on binlerce protestocu günlerdir sokaklardaydı.

Sendikaların liderliğinde düzenlenen protestolara katılanlar vergi reformunun en çok, pandemi nedeniyle halihazırda geçim sıkıntısı yaşayan en yoksul kişileri etkileyeceğini savunuyordu.

Duque açıklamasında en zor durumdaki kişilere yardım etmeleri gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Zaman birlikte çalışma zamanı. Bir mutabakat sağlamamız lazım. Ürün ve hizmetlerde KDV artışı olmayacak."

Kolombiya'da gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yıl yüzde 6,8 küçüldü. Bu son 50 yıldaki en büyük ekonomik krize yol açtı.

Pandeminin bir diğer etkisi de işsizliğin artması oldu.

Vergi reformunda aylık 656 dolardan (5350 TL) fazla geliri olanların ödeyeceği verginin artırılması öngörülüyordu.

Vergi reformuyla bireylere sağlanan bazı istisnaların kaldırılmasının yanı sıra KDV artışı da planlanıyordu.

Bu adımların geçinmekte zorlanan halkın durumunu daha da kötüleştireceğini savunan çok sayıda kişi ise planları eleştiriyordu.

Protestolara orta sınıf Kolombiyalıların yanı sıra yerli halklar da katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kaldırıyorSuudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kaldırıyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.