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Kolombiyalı isyancı lider Uriel, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nun yaptığı açıklamaya göre, Uriel adıyla bilinen isyancı lider düzenlenen operasyonla Kolombiyalı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.Kolombiya’daki Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) lideri olan gerçek adı Andres Felipe Vanegas Londono olan Uriel, internetteki videoları ve Twitter hesabıyla tanınıyordu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nun yaptığı açıklamaya göre, Uriel adıyla bilinen isyancı lider düzenlenen operasyonla Kolombiyalı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Kolombiya’daki Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) lideri olan gerçek adı Andres Felipe Vanegas Londono olan Uriel, internetteki videoları ve Twitter hesabıyla tanınıyordu. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Uriel’in düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Dün polis ve askeri liderler ile gerçekleştirilen bir canlı yayında konuşan Duque; Uriel’in adam kaçırma, insan hakları aktivistlerini ve güvenlik güçlerini öldürme ve küçükleri askere alma gibi suçlardan sorumlu olduğunu açıkladı.
Duque kouşmasında “Terörist Andres Felipe Vanegas Londono nam-ı diğer Uriel devrildi” sözlerine yer verirken; Uriel’in Kolombiya ulusal ordusunun ve polisinin ortak çalışmasının sonucunda durdurulduğunu söyledi. Örgütün diğer üyelerine de hareketsizlik çağrısı yapan Duque, Uriel’ın sosyal medya hesaplarını “suçunu savunma” amacıyla kullandığını ifade etti.
Uriel’in liderlik ettiği Ulusal Kurtuluş Ordusu 1964 yılında, 2016’da imzaladıkları barış anlaşmasından sonra yasal bir siyasi partiye dönüşen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) daha az merkezi kontrole sahip ve daha radikal rahipler tarafından kurulmuştu. 2 binden fazla üyesi bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu bir önceki hükümetle barış görüşmelerine başlamıştı fakat müzakereler Bogota’da gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle sona ermiş, Duque gerillaların tüm rehineleri serbest bırakmasını talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Hükümeti ele geçirilen 8 isyancının, 2019’un başlarında 22 polis akademisi öğrencisinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıda yer aldığını açıkladı.

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