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Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

KOLONOSKOPİ yapılmak istenirken bağırsağında meydana gelen yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan, bu sırada da 4’üncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıkan Ali Bilgi (36), 3 ameliyatın ardından, son olarak karın içine 42 dereceye kadar ısıtılan kemoterapi ilaçları verilerek yapılan sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu.

Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendi

Buse ÖZEL/ İSTANBUL, (DHA)- KOLONOSKOPİ yapılmak istenirken bağırsağında meydana gelen yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan, bu sırada da 4’üncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıkan Ali Bilgi (36), 3 ameliyatın ardından, son olarak karın içine 42 dereceye kadar ısıtılan kemoterapi ilaçları verilerek yapılan sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu.
İstanbul’da yaşayan Ali Bilgi, 18 yıl önce bağırsaklarından rahatsızlandı. Ülseratif kolit teşhisi konulan Bilgi, 4 yıl önce de nadir görülen crohn hastalığına (ağızdan makata kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde oluşan iltihabi bir hastalık) yakalandı. 2017 yılının Mayıs ayında bağırsaklarındaki darlığı ortadan kaldırmak için kolonoskopiye alındı. Ancak işlem sırasında Bilgi'nin bağırsaklarında yırtılma meydana geldi. Acil ameliyata alınan Bilgin, patoloji sonuçları geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. 4'üncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıkan Ali Bilgi, art arda 2 kez ameliyata alındı. 12 seans kemoterapi gören Bilgi'ye doktorları 3'üncü kez ameliyat olmasını bu sırada da sıcak kemoterapi uygulamasını önerdi. Teklifi kabul eden Ali Bilgi, bir kez daha ameliyat masasına yattı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat sırasında Bilgi’nin karın içine doğrudan kemoterapi ilaçları verilerek sıcak kemoterapi uygulandı. Bilgi bu işlemin ardından tesadüfen öğrendiği hastalıktan kurtularak, sağlığına kavuştu.
42 DERECE ISITILAN KEMOTERAPİ İLACI KARIN İÇİNE VERİLİYOR
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Duman, sıcak kemoterapi yönteminin kolon, yumurtalık kanseri gibi karın içi kanseri teşhisi koyulanlarda kullanıldığını belirtti. Sıcak kemoterapinin, ilaçların 42 dereceye kadar ısıtılarak verilmesi işlemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Duman sözlerine şöyle devam etti:
"Normalde damar yoluyla verilen kemoterapi ajanları karın içine çok iyi nüfuz edemeyebiliyor. Sıcak kemoterapi ise ameliyat sırasında gerçekleştiriliyor ve doğrudan karın içine kemoterapi ajanlarını vermiş oluyoruz. Isıtma ile de hücre boyutundaki ufak tümörlerin ölmesi sağlanıyor."
Sıcak kemoterapi uygulamasının son yıllarda kabul görmeye başladığını belirten Doç. Dr. Duman, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır sıcak kemoterapinin uygulandığını ifade etti. Yöntemi şu ana kadar seçilmiş hasta grubunda yaptıklarını kaydetti.
KOLONOSKOPİ SIRASINDA BAĞIRSAĞI DELİNDİ
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Polat da sıcak kemoterapi uygulamasının uygun hastalarda iyi sonuç verdiğini ancak her hastaya uygulanamayacağını vurguladı. Doç. Dr. Polat, Ali Bilgi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hastamıza kolonoskopi yapılırken tümör olduğu görülüyor. Bazen kolonoskopi sırasında bağırsaklarda yırtılma meydana gelebiliyor. Ali Bilgi'de de bu durum yaşanmış. Bu tür durumlarda tümör çıkartılsa dahi tümör karın içine yayılmış olabiliyor. Bu hastada da karın içerisinde yeni kitleler tespit edildi. Bunun üzerine sıcak kemoterapiyi önerdik. Sıcak kemoterapiyle görüntülemede tespit edilemeyen boyuttaki tümörler yok edilebiliyor."
16 AY İÇİNDE 3 AMELİYAT GEÇİRDİ
Kolonoskopi sırasında bağırsağının yırtılmasıyla kolon kanseri olduğunu öğrenen ve 16 ay içinde 3 ameliyat geçiren Bilgi ise, "16 aylık bir süreç yaşadım. Üç tane ameliyat geçirdim. Şu anda işime geri döndüm ve çok şükür iyiyim. Bu ameliyatlar ve sıcak kemoterapi için devlet hastanesinde hiçbir ücret ödemedim. Her şeyim devlet tarafından karşılandı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendiKolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendiKolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendiKolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendi

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