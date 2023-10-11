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'Koltuğun yanında...' Aracında 100 bin TL'lik altın buldu! 'Görünce hemen...'

11.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Kartal’da minibüs şoförü, aracında unutulan ve içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan çantayı Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği’ne teslim ederek sahibine ulaştırdı. Aracının koltuğunun yanında bir karton poşet bulduğunu söyleyen minibüs şoförü, poşeti açtığında içinde altın olduğunu gördüğünü belirterek "Altınları görünce de hemen derneğimizle irtibata geçtim" dedi.

'Koltuğun yanında...' Aracında 100 bin TL'lik altın buldu! 'Görünce hemen...'

Pendik-Kadıköy arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Uğur Tok, geçtiğimiz gün aracının içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası olan çantayı buldu. Tok, içinde yüklü miktarda ziynet eşya bulunan çantayı hiç düşünmeden bağlı bulunduğu Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği’ne teslim etti. Altın dolu çantanın sahibi emekli öğretmen Mustafa Demirli, derneğe ulaştı. Demirli, çantayı minibüs şoförü Uğur Tok’tan teslim aldı. Demirli, altın dolu çantayı kendisine ulaştıran Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği ve minibüs şoförüne teşekkür etti.

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Minibüs şoförü Uğur Tok, "Dün sabah Kadıköy servisinden dönerken Kartal’da aracımın koltuğunun yanında bir karton poşet buldum. Poşeti açtığımda içerisinde altın olduğunu gördüm. Altınları görünce de hemen derneğimizle irtibata geçtim. Altının sahibi olan beyefendi de derneğimizle irtibata geçti. Geldi bugün hepsini teslim ettik. Emekli bir öğretmen ağabeyimize aitmiş. Gördüğümde hemen kutuyu katladım, direksiyonun yanına koydum. Kartal’a dönünce de altını hemen derneğe teslim ettim" dedi.

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"İYİ İNSANLARIN OLDUĞUNU BİLMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRİYOR"

Mustafa Demirli, "Kartaldan minibüse bindim Kadıköy’e gidiyordum. Yanımda bir miktar ziynet eşya vardı. Çantayı minibüste düşürmüşüm ama minibüsün plakasını da hatırlamıyordum. Daha sonra derneğe ulaştım, onlarda ilgilenip çantayı bugün bana teslim ettiler. Çok sevindik, gerçekten iyi insanların olduğunu bilmek bizi çok sevindiriyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Altın Minibüs

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