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Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

ANNE VE BABASI KONUŞTU Rusya'nın St.

ANNE VE BABASI KONUŞTU

Rusya'nın St. Petersburg kentinden tatil için ailesiyle beraber Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve geçen 18 Ağustos’ta kaldıkları otelin havuzunda yüzerken kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 12 yaşındaki Rusya uyruklu Alisa Adamova'nın, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Adamova'nın annesi ve babasının ümitli bekleyişi devam ederken, hastane yakınındaki bir otelde kalan anne ve baba Türk doktorlara güvendiklerini söyledi.

Alisa Adamova’nın babası Andris Adamova (44) ile annesi Natalia Adamova (45), sürekli hastaneye giderek yoğum bakımdaki kızları hakkında bilgi alıyor. Tek çocukları Alisa Adamova olan çift, hastaneden gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Andris Adamova, kızının iyileşmesini ümit ettiğini ifade ederek, “Kızım havuzda yüzerken dipte boğulduğunu ilk ben gördüm ve hemen suya atladım. Boruya sıkışan kolunu kendim çıkarmaya çalıştım ancak basınç fazla olduğu için başaramadım. Havuzun kenarındaki turistler de yardım etti ve kolunu borudan kurtardıktan sonra kızımı da havuzdan çıkardık. Çıkardığımızda nefes almıyordu. İlk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Biz Türk doktorlara güveniyoruz. Rusya’dan gelen doktorlar da kızımla ilgilendi. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Herkes bizimle ilgileniyor, destek veriyor, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anne Natalia Adamova da üzgün olduğunu, kızının hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını umutla beklediğini söyledi.

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