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Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Kağıthane ilçesindeki bir gökdelende temizlik yapan iki kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. İki işçinin metrelerce yüksekteki çalışması kameralara anbean yansıdı. Cep telefonuyla kayda alınan anlarda iki işçinin geçimlerini sağlamak için komando gibi çalışma yaptığı görüldü.

Teçhizatla kuşatılan işçiler, bir iple çatıdan sarkıtılarak gökdelenin dış cephesini temizledi. O anlar bu görüntüleri beraberinde getirdi...

Kağıthane'de işçilerin gökdelen temizliği kamerada

Kağıthane'de gökdelen temizliği yapan iki işçinin emek mücadelesi cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul’daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor.
Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan 2 temizlik işçisi iple sarkıtılarak Kağıthane Cendere Caddesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephesini temizledi.
Metrelerce yükseklikte temizlik yapan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)
İşte temizlik işçilerinin zorlu görevi...
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Kağıthane Gökdelen

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