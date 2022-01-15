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Komandolar bile onu arıyordu, Konya'daki asker arkadaşının yanından çıktı: Başıma çuval geçirdiler

15.01.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcı, Konya’daki asker arkadaşının yanında ortaya çıktı. Başına çuval geçirilerek göle atıldığını söyleyen Halil Yeşil, hayatından endişe ettiği için korkup kaçtığını belirterek, ''Başıma çuval geçirip beni gölede attılar. Kendi imkanlarımla kurtulup göletten çıkmayı başardım. Beni merak etmeyin'' dedi.

Komandolar bile onu arıyordu, Konya'daki asker arkadaşının yanından çıktı: Başıma çuval geçirdiler

Denizli Güney ilçesi Koparan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından Halil Yeşil’in yanından hiç ayrılmayan köpeğinin eve tek başına döndüğünü fark eden eşi, kocasının sürekli yürüyüş yaptığı bölgelerde arama yaptı. Yeşil'e ait ceket, bere ve eldivenin gölet kıyısında görülmesinin üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Elbiselerin bulunduğu Koparan Göledine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Aşırı soğuğa rağmen gece geç saatlere kadar yapılan su altı arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

KOMANDOLAR VE DRONE İLE ARAMA YAPILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle su altı arama faaliyetlerine yeniden başlanırken; komando, AFAD ve gönüllü kuruluşlar tarafından da karada çalışma yapıldı. Drone ekibinin de destek verdiği çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamayınca, arama çalışmaları elbiselerin bulunduğu sulama göledinde yoğunlaştırıldı. Kayıp avcı Halil Yeşil’in kayıp olduğunu ortaya çıkaran ve yıllardır kendisinin yanından hiç ayrılmayan köpeği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği göledin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sessiz sedasın bölgede dolaşan köpeği görenler, duygusal anlar yaşadı.

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OĞLUNU ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Arama kurtarma ekiplerinin soğuk havaya rağmen göledin içerisinde aradığı Halil Yeşil’den gelen telefon, bir anda büyük bir sevinç oluşturdu. Konya Akşehir’de yaşayan asker arkadaşının telefonu ile oğlunu görüntülü olarak arayan Halil Yeşil, “Başıma çuval geçirip beni gölete attılar. Kendi imkanlarımla kurtulup göletten çıkmayı başardım. Beni tekrar bulup öldürmeye çalışmalarından endişe ettiğim için Konya’ya kaçtım. Beni merak etmeyin, sağlık durumum gayet iyi” dedikten sonra telefonu kapattı.

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Yaklaşık 20 saattir kayıp olarak aranan Halil Yeşil’den gelen telefonun ardından arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Yeşil’in başına çuval geçirilip suya atıldığı iddialarının gerçek olup olmadığı ve Konya’ya nasıl gittiğinin ise ifade işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

(İHA)

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Denizli
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