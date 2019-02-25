HABER

Komandolar Hakurk’ta örgütün inlerine girmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Komandolar tarafından Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.Alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta gerçekleştirilen operasyon esnasında; bir kısmı 3 adet plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içerisinde toplam 160 kilo amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfeği (AK47) şarjörü ve çok sayıda mühimmatı, bir Docka uçaksavar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, bir silah dürbünü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılabilecek 100 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek pil blokları, hazırlanmış EYP basma düzenekleri ile çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemeleri bulundu.Operasyonda bulunan patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler, yaşamsal materyaller ve sığınaklar imha edilmek suretiyle hem terör örgütünün olası EYP saldırıları engellendi hem de bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyeti daha da kısıtlandı.

Komandolar Hakurk’ta örgütün inlerine girmeye devam ediyor

Komandolar tarafından Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonlarda 8 farklı bölgede toplam 11 sığınak ve mağara bulundu.
Alınan bilgiye göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta gerçekleştirilen operasyon esnasında; bir kısmı 3 adet plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içerisinde toplam 160 kilo amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfeği (AK47) şarjörü ve çok sayıda mühimmatı, bir Docka uçaksavar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, bir silah dürbünü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılabilecek 100 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek pil blokları, hazırlanmış EYP basma düzenekleri ile çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemeleri bulundu.
Operasyonda bulunan patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler, yaşamsal materyaller ve sığınaklar imha edilmek suretiyle hem terör örgütünün olası EYP saldırıları engellendi hem de bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyeti daha da kısıtlandı.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Öğrencilerden “şah-mat”Öğrencilerden “şah-mat”
İmamoğlu’ndan Darülaceze sakinlerine sürpriz ziyaretİmamoğlu’ndan Darülaceze sakinlerine sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

Benzersiz manzara! Gören hayran kalıyor

Benzersiz manzara! Gören hayran kalıyor

40 yılı 10 metrekareye sığdırıyor

40 yılı 10 metrekareye sığdırıyor

Komandolar Hakurk'ta örgütün inlerine girmeye devam ediyor

Komandolar Hakurk'ta örgütün inlerine girmeye devam ediyor

Göbeklitepe'ye turist akını

Göbeklitepe'ye turist akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.