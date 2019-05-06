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Komandoların üs bölgesinde ilk iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

Bitlis'te komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki bin 650 rakımlı Dokuztaş Üs Bölgesi'nde yaptı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ilk iftarlarını Hizan ilçesindeki üs bölgesinde yaptı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri, Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütüne göz açtırmayarak kahramanca vatan nöbeti tutan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk oruçlarını da bin 650 rakımlı Hizan Dokuztaş Üs Bölgesi'nde açtı.

Milletin huzuru ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan komandolar ve güvenlik korucuları, ramazanı vatan savunması yaparken geçirmenin gururunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Dokuztaş Üs Bölgesi Hizan iftar

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