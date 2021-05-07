Komik Anneler Günü mesajları ve sözleri | Anneler Günü için resimli sözler

Bizi doğurup büyüten, bize vefakârca hayatlarını adayan annelerimizi sadece Anneler Günü’nde değil, her gün özel hissettirmeliyiz. Dünya genelinde kutlanan Anneler Günü, resimli mesajlar ile daha özel oluyor. Komik Anneler Günü mesajları ve sözleri de onların mutlu olmasını sağlıyor… KOMİK ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ Şefkati, sevgisi ve sabrıyla bizleri yetiştiren başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin, ANNELER GÜNÜ kutlu olsun. Başta canım annem olmak üzere, tüm anne ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Onlar; Bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular… Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.. Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun. Gücüme güç, umuduma umut katan annem, Anneler günün kutlu olsun!! Hayatımdaki en değerli varlığım, Annem, Anneler günün kutlu olsun. Çocuklarımın annesi ve benim meleğim, anneler günün kutlu olsun sevgilim.

Dünyanın en değerli varlıkları olan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun. Canım annem iyi ki varsın ve iyi ki benim annemsin, anneler günün kutlu olsun! Hayata tutunmamızı sağlayan, sesleriyle huzur bulduğumuz, sadece bir gün değil her gün kıymetlimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun! Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Anneler gününüz kutlu olsun. Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM ellerinden öperim. Her mayısta değil ömür boyu kalbimdesin, canım annem günün kutlu olsun! En büyük özlem sanadır annem. Keşke hep yanımda kalsaydın. Anneler günün kutlu olsun. Cennet kokulu, baş tacı annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimizle kutluyorum. Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür. Hz. Muhammed (sav.) Tüm annelerimize sevgilerimizle. Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim, bugün senin günün kutlu olsun! Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur. Annelerimiz hep mutlu olsun. Gül kokun ve sıcacık tebessümünle iyi ki benim annemsin! Anneler günü kutlu olsun.

İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun. Kaç yaşında olursam olayım canım anneciğim ben senin hep ufak çocuğunum, anneler günün kutlu olsun! Şükrettim ömrüm boyunca bana senin gibi bir anne verdiği için. Annem anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Dünyanın en güzel annesi; anneler günün kutlu olsun. Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini Anneler Günü Sözleri kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim. Şimdi yan yana olmak isterdim ama kalbim her zaman seninle, bu vesileyle anneler gününü tüm duygularımla kutluyorum. Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun! Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim. Anneler günün kutlu olsun! Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır. Kendimi her zaman güvende hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Melek annem, anneler günün kutlu olsun.

Gökten düşen yıldızların hepsi senin yüzünde toplanmış, iyi ki benim annemsin, iyi ki bir aradayız anneciğim. Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. Tüm annelerin günleri mutlu olsun. Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem. Bu dünyada en çok sevdiğim ve en çok inandığım insan, annem! Anneler günün kutlu olsun, çocuğun seni her zaman seviyor. Hediyeni umarım almışsındır anneciğim, bu hediye seni ne kadar sevdiğimin küçük parçası sadece, anneler gününü kutlarım. Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun. ANNELER GÜNÜ İÇİN RESİMLİ SÖZLER Yemek koyulurken, ‘bu kadar yeter’ dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye ‘anne’ denir. Ve o her şeye değerdir. Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece “anne” derdim. Anneler günün kutlu olsun.

Anne sen olmadığında ne yapacağımı bilmiyorum, büyüdüm kocaman insan oldum ama hâlâ en zorlu anlarımda seni arıyorum. Anneler günü kutlarım. Hayatın bize sunduğu en güzel hediye ‘anne’ değil midir? Onlar bizim dünyadaki koruyucu meleklerimizdir. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Benim için her şeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesinin, anneler günü kutlu olsun. Bir çocuk için hayatta en büyük şans iyi bir aileye sahip olmaktır. İyi ki benim annemsin canım annem. Anneler gününü kutlarım. Dün, bugün ve yarın daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım seni seviyorum annem anneler günü kutlu olsun annem Fedakârlığın ne olduğunu bana öğrettiğin için canım annem, şimdi de ben aynısı çocuklarıma gösteriyorum. İyi ki varsın, anneler gününü kutlarım. Beni ben olduğum için seven ve beni her halimle kabul eden hoşgörü kalkanıyla beni hep koruyan ve kollayan biricik annemin anneler günü kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ Anneler Günü ilk defa 1872 tarihinde Amerika’da kutlandı. Bu günün resmiyet kazanmasına neden olan olay da bir hayli ilginç… Philedelphia’da yaşamını sürdüren Anna Jarvis adında bir genç kız, annesini ve babasını 3 sene arayla kaybediyor. Annesinin ölümüyle sarsılan Anna, onunla beraber istediği kadar vakit geçirmediği için kendini suçlu hissediyor. Hayata küsen Anna, her gün annesinin mezarını ziyaret ediyor. Annesine en sevdiği beyaz karanfil götüren Anna bir komşusunun yardımıyla bunalımdan çıkıyor. Annesinin kaybına olan hüznü bir türlü geçmeyen Anna, artık annesini acıyla değil sevgiyle anmaya başlıyor. Anna, annesine olan minnetini, sevgisini ve özlemini anlatmak için annesinin ölüm yıldönümüne denk gelen Mayıs ayının ikinci Pazar gününü her yıl kutluyor. Sonrasında başka çocukların da annelerine onlar hayattayken kıymet vermeleri gerektiğini hatırlatacak bir şeyler yapmak istiyor ve Anneler Günü’nün tüm ülkede kutlanması için yüksek mevkideki kişilerle, uzun uğraşların ardından iletişime geçiyor.