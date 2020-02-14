Komik Sevgililer Günü mesajları 2020

Sevgililer Günü geldi ama bu günü kutlamak zorunda değiliz. Sevgilimiz yok diye gördüğümüz bu zulüm nedir? Siz de böyle düşünüyor ya da sadece bu sene gönül ilişkilerinde şansınız yoksa 2020 Sevgililer günü ile gırgır geçmeye ne dersiniz. İşte 14 Şubat Sevgililer günü için en komik mesajlar...
KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Benim canıma tak etti sen de tık yok.
Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.
Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.
Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.
14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.
Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.
Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.
Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?
Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!
14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.
Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.
14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.
Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.
Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?
Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.
– Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?
14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.
Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.
Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.
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