Komiser, polis olan eski eşini silahla vurarak öldürdü!

Edirne’de bir kişi tartıştığı eski eşini tabancayla öldürdü. Olay, Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u lojmanın içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaraladı.

YALIN AYAK KAÇTI!

Olayın ardından şüpheli komiserin, yalın ayak kaçtığı ve kısa sürede yakalandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis memuru Sevda Kuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Kuş'un yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Sevda Kuş’un 8 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





