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Komiserli, polisli suç örgütü darphane gibi çıktı

14.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Komiserli, polisli suç örgütü darphane gibi çıktı

Adana’da aralarında bir komiser ve 13 polisinde de bulunduğu “organize suç örgütüne” yönelik 550 polisle şafak vakti yapılan operasyon 71 bin lira para, 21 silah ele geçirildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

Adana’da aralarında bir komiser ve 13 polisinde de bulunduğu “organize suç örgütüne” yönelik 550 polisle şafak vakti yapılan operasyon 71 bin lira para, 21 silah ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis aralarında 1 komiser ve 13 polisinde bulunduğu 55 zanlıyı yakalamak için 550 polisle dev operasyon başlattı.
Özel harekat polisleri dün tek tek evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Zanlılar bir bir evlerinde yere yatırılıp gözaltına alındı. Zanlıların “adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti” yaptıkları öne sürüldü.
Gözaltına alınan 48 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 11 tabanca, 10 tüfek, 71 bin 430 lira ve 1 kilo toz esrar ele geçirildi.
Örgüt liderliğini Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Murat T.’nin yaptığı öne sürüldü. Ayrıca operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 komiser ve 13 polise yardım ve yataklıktan değil örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamasında bulunulduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Komiserli, polisli suç örgütü darphane gibi çıktı

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