Komşu çift cinayetinde korkunç detay: Kendimi zor tutuyorum

Konya'da komşusu Gonca Pekşen (39) ile boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Koçak'ı (40) çocuklarının gözü önünde öldüren tutuklu sanık Özkan Can'ın (42), 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu H.D., cinayetten önce sanık Can'ın otomobilinin üzerine asit döküldüğünü hatırlatıp, olaydan Pekşen ile Koçak'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. H.D. sanık Can'ın "Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim" dediğini öne sürdü.

ÇOCUKLARI KAHREDEN MANZARAYI GÖRDÜ

Olay, 21 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, market alışverişi dönüşü uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu İsmail Mete Koçak (11) ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü.

İLK İFADESİ

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği belirtildi.

"EŞİME HAKARET ETTİKLERİNDE DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM"

Özkan Can, polisteki ilk ifadesinde "Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklu Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Can'ın SEGBİS yönetimiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan Özkan Can'ın komşusu olan H.D., cinayetten önce Can'ın otomobilinin üzerine asit dökülerek zarar verildiğini söyledi. H.D. Sanık Can'ın bu olayda da sorumlu tuttuğu Abdullah Koçak ve Gonca Pekşen'i öldüreceğine söylediğini belirterek "Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim" dediğini öne sürdü.

"TAHRİK İÇEREN HAKARETLERDE BULUNDU"

Özkan Can ile Abdullah Koç'un oturduğu binada apartman görevlisi olarak çalışan S.K., olay günü çöp atmak için dışarı çıktığını ve Abdullah Koç'un bağırarak küfrettiğini öne sürdü. S.K. ifadesinde şunları söyledi:

"Abdullah hakaret etmeye devam etti, hatta orta yerde oynamaya başladı. Özkan Can'a hitaben, 'Sen yurt dışındayken karını göbeğimde oynattım' gibi sözler söyledi. Özkan Can'a tahrik içeren hakaretlerde bulundu. Abdullah'ın elini arka cebine doğru götürdüğünü gördüm. O sırada Özkan da üzerinde bulunan tabancayı çıkarttı, peş peşe ateş etti."

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi. (DHA)

