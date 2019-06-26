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Komşu iki marketi 5 kez soyan şüpheli kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 2 ay içinde komşu iki marketi  5 kez soyan silahlı ve maskeli soyguncu polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da 2 ay içinde komşu iki marketi 5 kez soyan silahlı ve maskeli soyguncu polis tarafından yakalandı. Soygun anları güvenlik kameralarınca görüntülenirken şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi'nde komşu iki marketten biri 21 Nisan günü silahlı bir gaspçı tarafından soyuldu. Bin lira para alınan soygunun ardından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili çalışma sürerken 2 gün sonra yine aynı market ve bitişiğinde bulunan diğer market aynı gün içinde soyuldu. Şüpheli marketlerden bin 585 lira para alarak, kayıplara karıştı. Aradan bir süre geçtikten sonra komşu marketler birer kez daha soyuldu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncuyu yakalamak için harekete geçti. Kamera görüntüleri incelendiğinde soygunları aynı kişinin yaptığı tespit edildi. Kısa süre içinde kimliği tespit edilen Burak B.(26)'nin evine giden polis onun Alibeyköy barajına balık tutmaya gittiğini öğrendi. Şüpheli geri döndüğünde evinin önünde gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliyle birlikte bir pompalı tüfek, bir tabanca ile mermiler ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden iki adet gasp, tehdit ve kötü muamele suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin soygunların ardından yakın bir yere park ettiği otomobilinin içinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve toplamda hakkında 6 market gaspı yaptığı ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli ve eli silahlı şüpheli farklı tarihlerde marketlere, girerek kasada bulunan paraları alıyor.

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