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Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. (AA)

Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldiTwitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi
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Irak yönetimi ırak sosyal medya Sosyal medyaya erişim durduruldu

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