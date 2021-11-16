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Komşuda Covid-19 vaka sayıları kontrol altına alınamadı, kısıtlama kepenk kapattırdı

16.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları kontrol altına alınamadığı için devreye sokulan kısmî kısıtlamalar nedeniyle çoğu lokanta ve kafeterya kepenk kapattı. Artan maliyetlere dayanamayan esnaf, çareyi dükkanları açmamakta buldu. Devletten kira yardımı bekleyen esnaf, KDV oranının da yüzde 6'ya çekilmesini talep etti. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının arttığı ülkede kafelere girişte aşı sertifikası ve test zorunluluğu getirilmişti.

Komşuda Covid-19 vaka sayıları kontrol altına alınamadı, kısıtlama kepenk kapattırdı

Restoran Sektörü İşletmecileri Federasyonunun (POESE) Yunanistan genelinde yaptığı çağrıya uyan restoran ve kafe sahipleri, işletmelerini 24 saatliğine kapatma kararı aldı. POESE'den yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sektörde yaşanan mali zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, kısıtlama kurallarının ihlal edildiği işletmelere kesilen cezaların yeniden düzenlenmesi, cezaların sadece işletmelere değil kısıtlamaya uymayan müşterilere de yüklenmesi, enerji ve kira maliyetlerinde devlet yardımı yapılması ve sektördeki KDV oranının yüzde 6'ya çekilmesi talep edildi.

DEVLET DESTEĞİ İSTENDİ

Sektördeki çoğu işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, binlerce kişinin çalıştığı işletmelerin ayakta kalabilmesi için devlet desteği istendi.

İşletme sahipleri, taleplerini hükümete duyurabilmek için başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelerek, Maliye Bakanlığına yürüdü. Eyleme kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kuaför ve güzellik merkezi sahipleri de destek verdi.

KAFE VE LOKANTALARA GİRİŞTE AŞI SERTİFİKASI YA DA TEST ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da kafe ve restoranların kapalı kısımlarından sadece aşı sertifikasına sahip müşteriler yararlanabiliyorken, açık alanlardan hizmet almak isteyen müşterilerin de aşı sertifikası veya son 48 saatte yapılmış Kovid-19 testi sonuç belgesini kimlikleri ile birlikte ibraz etmesi gerekiyor.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE DOLULUK ARTTI

Artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım servislerinde doluluk oranları yükselirken, hükümet, kendi özel muayenehanelerinde çalışan doktorlara da devlet hastanelerinde salgınla mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu.

AA

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Yunanistan
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