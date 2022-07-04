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Komşuda klor gazı sızıntısı! Çok sayıda yaralı var

04.07.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta su arıtma tesisinde klor gazı sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...

Komşuda klor gazı sızıntısı! Çok sayıda yaralı var

Irak’ta su arıtma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 300’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

KLOR GAZI ZEHİRLEDİ

Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde yer alan Kalet el-Sukker kasabasındaki su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 310 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Polis, sızıntının nedeninin klor gazı borusunda oluşan çatlaklar olduğunu belirterek, söz konusu arızayı gidermek için sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak klor
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