HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Komşuda virüs alarmı! "Kanamalı" olarak biliniyor... Şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi

Komşuda virüs alarmı! "Kanamalı" olarak biliniyor... Şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi

06.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşu ülke Irak'ta görülen ve halk arasında "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" vakaları nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede şu ana kadar 24 kişi "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Hemorajik ateş" vaka sayısının da 142'ye yükseldiği bildirildi.

Komşuda virüs alarmı! "Kanamalı" olarak biliniyor... Şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta son birkaç ayda "kanamalı" olarak bilinen "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Ülkede "Hemorajik ateş" vakalarının sayısının ise 142 olduğu rapor edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son birkaç ayda "Hemorajik ateş" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının da 142'ye yükseldiği belirtildi.

Virüse yakalananların çoğunun ülkenin güney kesiminden olduğuna işaret edilen açıklamada, vakaların artmasından endişe edildiği vurgulandı.

IRAK'TA "HEMORAJİK ATEŞ" VAKALARI

"Hemorajik ateş", Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde nisan ayında "Hemorajik ateş" teşhisi konulan 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'ta yeni bir salgın endişesi oluşmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı, "Hemorajik ateş" vakalarına ilişkin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, "son birkaç ay içinde 136 kişide bu virüsün tespit edildiğini, ölüm sayısının ise 23'e ulaştığını" duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken maymun çiçeği hamlesiDikkat çeken maymun çiçeği hamlesi
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
virüs Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Son dakika: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.