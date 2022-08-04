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Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralı var...

04.08.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Yozgat'ın merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana geldi. Bahçe sulama meselesi nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Komşular arasındaki su meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralı var...

Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana gelen olayda, Seyit Karaköse (66) karşı komşuları İsmail Polat (65) ve eşi Ayşe Polat (62) ile köy çeşmesinden bahçe sulama meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyit Karaköse evinde bulunan av tüfeğini alarak önce Ayşe Polat'a ardından eşi İsmail Polat’a ateş etti.

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Ayşe Polat olay yerinde yaşamını yitirirken İsmail Polat ise yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı Sadettin Karaköse, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Ayşe Polat'ın cenazesi ise otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (İHA)

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cinayet
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