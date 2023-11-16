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  4. Komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada! Dayak yiyen adam dehşet saçtı

Komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada! Dayak yiyen adam dehşet saçtı

16.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de komşuların çöp tartışması ortalığı karıştırdı. Bir adam binanın önüne çöp attığı için kendisiyle tartışan komşuları tarafından darp edildi. Silahını çeken adam kendisini döven komşularına kurşun yağdırırken, eşi de pencereden kafalarına bardak ve tabak fırlattı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, polis 8 kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar...

Komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada! Dayak yiyen adam dehşet saçtı

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetini binanın önüne bıraktı. O esnada dışarıda olan komşuları Uğurcan Y. (28) ve Ercan Ö. (42), Ahmet T.‘ye “çöpü binanın önüne bırakma” diye uyarıda bulundu. Ahmet T.’nin karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi üzerine Uğurcan Y. ve Ercan Ö., Ahmet T.’yi tekme ve yumruklarla dövüp yere yatırdı.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre sonra komşularının elinden kurtulan Ahmet T., belindeki silahı çekip onlara kurşun yağdırdı. Dehşeti yaşatan Ahmet T.’nin açtığı ateş sonucu Ercan Ö. dizinden yaralanırken, Uğurcan Y.’ye ise Ahmet T.’nin yakını Nazmiye T. ile Hülya T. pencereden bardak ve tabak fırlattı. Uğurcan Y. başına gelen bardak sonucu ise hafif şekilde yaralanırken, mahallesinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

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POLİS EVE BASKIN YAPTI

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden yaralanan Ercan Ö.’yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaptıktan sonra ateş açan Ahmet T.’nin evine baskın yaptı. Baskında Ahmet T., Nazmiye T. ve Hülya T. gözaltına alınırken, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ya ise el konuldu. Sokakta yapılan incelemelere ise kurşunların 2 araca da isabet ettiği tespit edildi.

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8 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Emniyette “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “tehdit-hakaret” suçlarından kaydı bulunan Ahmet T., Nazmiye T. ve Hülya T. ile olaya karışan Uğurcan Y., eşi Elif Y., Ercan Ö., Yusuf Ö. ve Ahmet Kürşat I. da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflara, “tehdit-hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı çöp silahlı kavga
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