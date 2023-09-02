Komşularını şaşırtan protesto! “Çok sıkıcısınız” diye bağırarak sokak ortasında iç çamaşırını çıkarttı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan dört çocuk annesi Holly Jane isimli bir kadın komşularının kendisine özel hayatı nedeniyle tepki göstermesi üzerine ilginç bir şekilde karşılık verdi. 101 bini aşkın Instagram takipçisi bulunan Jane, komşularına mahallenin ortasında iç çamaşırını çıkartarak tepki verdi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularının kendisini yargıladığını söyleyen Jane, “Çok sıkıcısınız” diyerk bağırmaya başladı. Pembe iç çamaşırını çıkartan Jane’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.