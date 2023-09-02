Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Komşularını şaşırtan protesto! “Çok sıkıcısınız” diye bağırarak sokak ortasında iç çamaşırını çıkarttı

    Komşularını şaşırtan protesto! “Çok sıkıcısınız” diye bağırarak sokak ortasında iç çamaşırını çıkarttı

    02.09.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşauan Holly Jane isimli bir sosyal medya fenomeni mahallesinde yaptığı ilginç protesto ile viral oldu. Komşularının sıkıcı olduğundan dert yanan fenomen isim, mahallenin ortasında bağırarak bir anda iç çamaşırını çıkarttı. O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan dört çocuk annesi Holly Jane isimli bir kadın komşularının kendisine özel hayatı nedeniyle tepki göstermesi üzerine ilginç bir şekilde karşılık verdi. 101 bini aşkın Instagram takipçisi bulunan Jane, komşularına mahallenin ortasında iç çamaşırını çıkartarak tepki verdi.

    O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    1

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularının kendisini yargıladığını söyleyen Jane, “Çok sıkıcısınız” diyerk bağırmaya başladı. Pembe iç çamaşırını çıkartan Jane’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

    Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

     “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

    “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

    Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

     Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

    Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

     Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

    Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

     Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

    Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”
    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral olduEve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu
    Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptıEski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

    Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

    DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

    Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

    Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.