Komşularını tüfekle yaralayan 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı! Tespihle videolar çekmiş

Olay, geçen çarşamba günü Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet S. ve Betül S. çifti komşuları Zeynur G.’ye sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösterdi. Çift, köpeklerin çocuklara saldırdığını belirterek, Zennur G. ile tartıştı. Emekli asker eşi olan Zeynur G., kocasının tabancasını alarak 3’üncü kattaki evinin balkonundan çiftin üzerine doğru ateş açtı. Yaralanan çift kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KENDİNİ 'HANIM AĞA' OLARAK TANITMIŞTI

Gözaltına alınan Zeynur G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliip, mahkeme tarafından tutuklandı. Zeynur G.’nin binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendini ‘hanım ağa’ olarak tanıtan Zeynur G. elinde tespih ile çektiği videolarla dikkat çekti.

(DHA)



