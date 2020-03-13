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Komşumuzda ortaya çıktı: İşte Huawei P40'ın fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Huawei P40'ın fiyatı Yunanistan'da ortaya çıktı. Yunanistan'dan gelen haberlere göre Huawei P40 özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da konuşulacağa benziyor. İşte Huawei P40'ın fiyatı ve muhtemel özellikleri...

Komşumuzda ortaya çıktı: İşte Huawei P40'ın fiyatı!

Huawei, Huawei P40 için tek bir tarihi işaret ediyor o da 26 Mart. Takvimler 26 Mart'ı gösterdiğinde Huawei Fransa'nın başkenti Paris'te bir online etkinlik düzenleyecek ve Huawei P40 serisi yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Fakat telefon daha tanıtılmadan fiyatı konusunda yeni bilgiler ulaştı.

HUAWEİ P40'IN FİYATI SIZDIRILDI

Yunanistan'dan gelen haberlere göre Huawei P40 849 Eurodan satışa sunulacak. Bu telefon pek tabi Huawei'nin tek kozu olmayacak. Bunun yanı sıra 256GB dahili depolama alanıyla gelen Huawei P40 Pro'yu da tanıtacak olan şirket, Pro takılı P40 için ise 1139 Euro talep edecek.

Huawei P40

HUAWEİ P40 ÖZELLİKLERİ

Huawei P40'ın kesinleşen herhangi bir özelliği yok. Ancak sızan bilgiler ışığında Huawei P40 serisi için bir özellikler tablosu oluşturulmuş durumda. O tabloya göre Huawei P40 serisi Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olmak üzere üç farklı modele yer verecek. Üç akıllı telefon da 5G destekli Kirin 990 işlemcisinden alacak. Bunun dışında telefonların arka tarafında 5 kamera olması neredeyse kesin gibi. Buna göre bu kameralar sırasıyla 52 MP ana + 40 MP + 8 MP + 3D derinlik sensörü + Periskop kamera olacak. Üç telefon ekran boyutu, RAM, depolama ve kamera donanımı konusunda farklılaşacak.

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