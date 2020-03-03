Komşusu tarafından kaçırıldı! 7 gün dağ evinde tutuldu

İzmir'in Ödemiş ilçesi kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan gıda teknikeri Tuğba Karaca, 25 Şubat günü Beydağ'da bulunan iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda karşılaştığı ve yanında arkadaşı S.Ç. de olan komşusu A.B., Karaca'ya, kendisini ilçe merkezine bırakabileceklerini söyledi. Genç kız da kabul edip, otomobile bindi. Ancak komşu, otomobili farklı bir yola sürdü. Karaca, hemen cep telefonuyla yardım istemek için hamle yaptı. Ancak S.Ç., telefonu alıp, otomobilden attı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine götürülen genç kız, 7 gün boyunca, A.B. tarafından kırsal Uzunlar ve İncealan Mahalleleri'ndeki dağ evlerinde tutuldu. Aile, kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen jandarma, Karaca'nın kaçırılmasından bir gün sonra S.Ç.'yi yakaladı. S.Ç., 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçundan tutuklandı. ŞİKAYETÇİ OLDU



Jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi ancak Karaca bulunamadı. A.B., 2 Mart günü Tuğba Karaca'yı avukatına teslim etti. Avukat da genç kızı, Ödemiş Adliyesi'ne getirdi. İfadesi alınan Karaca, kendisini kaçıranlardan şikayetçi oldu.

'ARABADA ARBEDE ÇIKTI VE DAĞIN BAŞINDA BULDUM KENDİMİ'



Komşu A.B. her yerde aranırken, ailesine kavuşan Tuğba Karaca, yaşadığı zor günleri anlattı. Karaca, "Komşum olduğu için güvenerek arabaya binmiştim fakat biraz gittikten sonra anayola girmedi. 'Orada trafik var, şu anda ehliyetim yok, arka taraftan gideceğim' dedi. Biraz daha ilerledikten sonra arabanın kapıları kilitlendi. A.B.,'Ben seni seviyorum, kaçırıyorum' dedi. Telefonuma yöneldim, yanındaki kişi elimdeki telefonu aldı ve arabadan dışarı attı. Arabada arbede çıktı ve dağın başında buldum kendimi. Aydın tarafında bir dağ evine götürdüler. 4-5 tane ev ve araba değiştirdik. Bir sürü insan vardı. İşkence yapmadılar ama arabada ağzımı kapattılar, kollarımı tutmaya çalıştılar. Perdelerin kapalı olduğu, pencerelerde demir korkuluklar olan bir odada ve demir kapının olduğu evlerde kaldım. Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Onları 3-4 gün ikna etmeye çalıştım. 'Ben de razıyım, evleneceğim, şikayetçi olmayacağım' dedim. Yedinci günde ikna oldu. Önce avukatının yanına uğradık, sonra adliyeye gittik. Hepsinden şikayetçiyim. Nereye kadar kaçacak? Yardım edenler de çok kalabalıktı. Hepsi yakalanacak" diye konuştu.